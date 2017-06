Levir vai ao Pacaembu, mas ‘perde’ gol do Santos contra o Botafogo

Novo técnico do Santos, Levir Culpi esteve no Pacaembu para assistir ao jogo contra o Botafogo, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu. Porém, o comandante deve ter saído desanimado, afinal, e deixou o estádio antes do gol salvador de Victor Ferraz, aos 50 minutos do segundo tempo, que deu a vitória ao Peixe por 1 a 0, no duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo já acertado com o alvinegro desde terça-feira, o novo treinador será anunciado apenas nesta quinta e iniciará os trabalhos na próxima segunda. A estreia do comandante está marcada para o clássico contra o Palmeiras, na quarta que vem, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Por conta disso, Elano terá mais um jogo como técnico do Peixe. Inicialmente, o ex-jogador ficaria no comando somente no embate frente o Fogão. Agora, o auxiliar ficará como interino também contra o Atlético-PR, no próximo domingo, em Curitiba. Como possui uma residência na capital do Paraná, Levir provavelmente também assistirá o jogo na Arena da Baixada.

Com 64 anos, o técnico estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Nos últimos anos, Levir ficou marcado por barrar Fred no time carioca e também por ter um atrito com Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG.

Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Culpi vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Ele seguirá no clube até o final do ano. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.