Levir elogia ‘indiscutível’ Nilmar, mas diz: “O problema são as contusões”

Nilmar está muito próximo de ser anunciado pelo Santos. Na última segunda-feira, o atacante esteve no CT Rei Pelé e realizou exames médicos no clube. Caso seja aprovado pelo DM, ele será contratado. O técnico Levir Culpi elogiou bastante o novo atleta, porém, fez um alerta.

“A avaliação técnica é muito boa. Não preciso explicar mais nada. O problema maior é a relação com as contusões e a possibilidade de jogar, quando pode jogar. O DM está estudando. A qualidade técnica é indiscutível”, explicou o comandante em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Sem atuar no Oriente Médio, Nilmar já demonstrou que aceita diminuir seus rendimentos para vestir a camisa do Peixe. Se passar nos exames, ele ganharia um valor próximo do teto salarial (R$200 mil), em um contrato até o final de 2018. A diretoria do Santos, porém, só irá concretizar o negócio assim que saírem os resultados dos exames.

Sabendo do histórico de lesões do atacante, os médicos farão diversas avaliações. Além desta segunda-feira, o jogador irá ao CT Rei Pelé em outros dias desta semana.

Nilmar completa 33 anos no próximo dia 14. No começo do ano, ele quase foi contratado pelo São Paulo. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.