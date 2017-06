Kayke despista sobre lance com Dracena: “Juiz que precisa dizer”

Mesmo tendo dois dos melhores elencos do país, Santos e Palmeiras fizeram um jogo truncado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Porém, aos 5 minutos do segundo tempo, Kayke definiu o clássico. O atacante se enrolou com Edu Dracena dentro da área alviverde. Enquanto o zagueiro palmeirense ficou no chão, o camisa 11 se posicionou na cara de Fernando Prass, recebeu passe de Jean Mota e tocou para o fundo das redes para fazer 1 a 0 e decretar a vitória santista.

Após o tento, os jogadores do Verdão partiram para cima da arbitragem, reclamando bastante de uma possível falta de Kayke em Dracena. Perguntando na saída do gramado sobre o lance, o atacante do Peixe despistou.

“É o juiz que precisa dizer. Não me recordo muito da jogada. Procurei o meu espaço. Quando eu vi ele estava no chão. Fiz o meu papel e botei para dentro. O Cuca ficou um pouco nervoso com a nossa comissão, mas a gente amenizou. Futebol tem que brigar dentro de campo, mas fora tem que acabar em paz, como acabou”, explicou o camisa 11.

Com o gol decisivo no clássico, Kayke alcançou a marca de sete tentos na temporada, sendo que três foram marcados nos últimos dois jogos (contra Atlético-PR e Palmeiras, respectivamente).

“Não digo que mereço a titularidade, estou aqui para ajudar. Tive as minhas oportunidades e aproveitei”, concluiu.