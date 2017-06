Hernández prefere atuar pelo lado, mas seguirá como meia no Santos

Visto como um ‘xodó’ da torcida do Santos desde o início do ano, Vladimir Hernández até foi bem quando entrou como atacante, sua posição de origem. Porém, o colombiano não tem conseguido corresponder atuando na vaga do lesionado Lucas Lima. Na saída do gramado após a derrota para o Corinthians, neste sábado, em Itaquera, o próprio jogador admitiu que prefere jogar pelos lados do ataque.

“Quando eu cheguei, Dorival falou comigo e avisou que eu poderia ser utilizado pelo centro. Eu gosto muito mais de jogar pelo lado, mas estou aqui para ajudar, em qualquer posição”, explicou Hernández.

Mesmo assim, o colombiano deve seguir sendo improvisado na função de armador do time contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

“É preciso ter uma sequência para se adaptar à posição. Substituir um jogador como Lucas Lima é quase impossível. A gente já passou por momentos bem piores. Não vejo problemas. Vamos trabalhar para reverter essa situação da melhor maneira possível”, explicou o comandante do Peixe.

A previsão de retorno do camisa 10 do alvinegro é para o próximo clássico no Brasileirão, contra o Palmeiras, no dia 14 de junho, na Vila Belmiro.