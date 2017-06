Gol no fim salva invencibilidade do Santos no Pacaembu

Desorganizado e errando muitos passes, Santos sofria contra o Botafogo e apenas empatava em 0 a 0, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, aos 49 minutos do segundo tempo, Victor Ferraz caiu na entrada da área e a arbitragem marcou a falta. O próprio lateral-direito foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo para garantir a vitória santista.

Além de afastar o Peixe da zona de rebaixamento e ainda aliviar a pressão pelos lados da Vila Belmiro, o tento anotado pelo camisa 4 manteve uma invencibilidade que já dura mais de três anos. Afinal, com o 1 a 0 sobre o Fogão, o Santos alcançou a marca de 20 triunfos consecutivos dentro do Pacaembu.

A última derrota do Santos na ‘segunda casa’ foi em abril de 2014, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Ituano. É a maior série de vitórias da história do Paulo Machado de Carvalho. O Corinthians já teve 15 vitórias consecutivas. São Paulo, 10, e Palmeiras, oito.

“Sempre falei para meninos, perder não me faz feliz. As derrotas me fazem crescer, mas nesse momento de hoje eu não podia perder. Os jogadores são a maior parte disso, agradeço aos meninos. Classifico essa vitória com o merecimento dos atletas. Tivemos dois dias de trabalho para encarar uma grande equipe. Em todo o momento buscamos vencer a partida”, disse o técnico interino Elano após o triunfo desta quarta.