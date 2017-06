Especulado no Barça, Lucas Lima volta e reforça o Santos contra o Sport

Mesmo sem ter entrado em campo no triunfo sobre o Vitória, na última quarta-feira, no Barradão, Lucas Lima foi o principal assunto do Santos durante a semana. Mesmo bastante especulado como possível reforço do Barcelona, o meia voltou a treinar nesta sexta-feira e será reforço do Peixe diante do Sport, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 nem viajou para Salvador por conta de uma forte gripe. Porém, Lucas Lima participou de uma roda de pôquer com Neymar, na quarta, onde chegou até a anunciar que seria reforço do Barça, em tom de brincadeira.

Além do retorno do meia, o técnico Levir Culpi também promoverá a entrada de Fabián Noguera entre os titulares. Ele entra na vaga de David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O argentino só conseguiu assumir o posto pois Cleber, com edema na panturrilha direita, e Yuri, com dores no quadril, seguem fora do time.

O Peixe deve ir a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.