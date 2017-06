Elano minimiza erros do Santos e vibra com ‘vitória brilhante’

A saída de Dorival Júnior, demitido no domingo passado, representou uma série de mudanças no Santos promovidas pelo interino Elano. Porém, as alterações não surtiram muito efeito no duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Desorganizado e errando muitos passes, o Peixe conseguiu a vitória apenas no último domingo, com gol de falta anotado por Victor Ferraz.

Apesar dos problemas apresentados no confronto diante do Fogão, Elano preferiu parabenizar a equipe pelo triunfo conquistado no fim.

“Montei a equipe de acordo com a situação que achei para esse jogo. Não tinha um meia de criação como o Lucas Lima. Montamos com o Vecchio e com o Thiago Maia com uma chegada forte. Buscamos o gol a todo momento. Pode não ter sido brilhante, mas a vitória foi brilhante pelas circunstâncias. Nasci para vencer. Não me sinto feliz perdendo. E hoje vou embora feliz. Hoje não podia perder”, explicou o técnico interino.

Mesmo com a vitória, Elano sabe que seu comando tem prazo de validade. Afinal, o Peixe contratou Levir Culpi na última terça-feira. O novo treinador assistiu o duelo no Pacaembu e só iniciará o trabalho na próxima segunda.

Por conta disso, Elano terá mais um jogo como técnico do Peixe. Inicialmente, o ex-jogador ficaria no comando somente no embate frente o Fogão. Agora, o auxiliar ficará como interino também contra o Atlético-PR, no próximo domingo, em Curitiba. Como possui uma residência na capital do Paraná, Levir provavelmente também assistirá o jogo na Arena da Baixada.

“Tenho que passar tudo! Se ele é o treinador, tem que saber de tudo. Quero passar com transparência. Estive com ele no hotel e procurei passar o que iria fazer. Ele me deu total liberdade para fazer isso. Deixei claro que estou à disposição para colaborar. Era importante essa vitória para uma retomada. Com empenho e dedicação, quero entregar com duas vitórias”, completou Elano.