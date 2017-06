Dorival nega favoritismo do Timão, mas alerta para ‘armadilha’

Antes de a temporada começar, o Santos era apontado como um dos times mais fortes do Brasil. O Corinthians, por sua vez, não passava muita confiança para a sua torcida. Seis meses depois, porém, os papéis se inverteram, e hoje o Timão é apontado como o favorito para o clássico deste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O favoritismo do rival acontece muito pelo fato do time comandado por Fábio Carille estar com uma invencibilidade de 16 jogos (oito vitórias e oito empates), além de ter conquistado o Paulistão. Já o Peixe vem de uma derrota para o Cruzeiro, na Vila. Mesmo com todos os fatores pesando contra, o técnico Dorival Júnior acredita que o Alvinegro Praiano irá encarar o Corinthians de forma igual.

“Em clássico inexiste o favoritismo. Poderíamos estar em uma condição muito pior que isso não aconteceria. Como poderia o Corinthians ou o Santos estar muito bem, também não existiria. São duas equipes que se respeitam, se conhecem e sempre fizeram grandes jogos. Acho que teremos novamente uma ótima apresentação. Espero que o Santos faça uma grande partida. Fizemos jogos muito bons contra eles. Assim como Corinthians já fez grandes jogos contra a gente. É um equilíbrio constante. E olhar o que você fez de bom é o ponto principal para que você repita boas atuações”, explicou Dorival em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O embate deste final de semana também colocará frente a frente dois estilos diferentes. Enquanto o Santos gosta de ficar com a bola e propor o jogo, o Corinthians prefere esperas o adversário em seu campo de defesa para depois partir no contra-ataque. Para Dorival, o Peixe não pode fugir da sua maneira de jogar, mas também não cair cair na armadilha do rival.

“O Corinthians usa desse artificio e ele propõe jogo. Eles têm um padrão definido a muito momento. Temos que ter consciência. O Corinthians sabe jogar se defendendo. E eles terão o torcedor apoiando. Irão querer propor jogo. Estamos preparados para essa situação e dependerá da nossa postura em campo, para tentarmos neutralizar os pontos positivos do Corinthians. O Corinthians é uma equipe muito compacta. Sofre poucos gols. Tem jogadores que penetram muito bem. Abastecem muito bem o seu ataque. Santos e Corinthians tem jogos muitos fortes e com resultados sempre apertados”, concluiu o comandante.