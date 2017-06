Diego Pituca assina por quatro anos e integrará equipe B do Santos

O Santos acertou uma nova contratação para a equipe. Trata-se do meia Diego Pituca, que estava no Botafogo-SP. A princípio, o atleta será integrado ao Santos B para a disputa da Copa Paulista. No entanto, caso se destaque, pode ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. O vínculo tem duração de quatro anos.

Feliz com o acerto, Diego Pituca quer mostrar bom desempenho para ganhar espaço no clube. “É um momento muito feliz da minha vida. Esperei muito para chegar até aqui. Espero aproveitar e ajudar da melhor maneira possível. Quero retribuir dentro de campo essa ótima recepção. E até brinquei na minha cidade. Agora sou um Menino da Vila”, declarou o jogador.

A contratação do meia foi uma indicação do técnico Kleiton Lima, que dirige o time B do Santos. No entanto, o negócio teve o aval do técnico Dorival Júnior, que deve acompanhar o desempenho de Diego Pituca e analisar se o atleta merece uma oportunidade no time principal.

No Botafogo-SP, Diego Pituca era titular desde o ano de 2015. O jogador era conhecido por sua versatilidade, atuando entre lateral esquerda, cabeça de área e meio-campo. No total pela equipe tricolor, foram 50 jogos e três gols marcados.

Vale lembrar que, em 2015, a equipe traçou a mesma estratégia na contratação do meia Vitor Bueno. O jogador, que também veio do Botafogo-SP, atuou primeiramente no Santos B. Após se destacar, o atleta ganhou oportunidade no time principal e, desde então, tem sido uma peça importante no elenco do técnico Dorival Júnior.