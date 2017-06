David Braz celebra vitória e se prepara para receber Levir Culpi

Diante do Atlético-PR, o Santos conseguiu na noite deste domingo sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Satisfeito pelo triunfo por 2 a 0 como visitante, o zagueiro David Braz celebrou a gestão do ex-companheiro Elano como interino e já projetou a chegada de Levir Culpi.

O Santos marcou seis dois gols diante do Atlético-PR durante o primeiro tempo, ambos em jogadas de contra-ataque concluídas por Kayke. No primeiro, ele finalizou após passe de Thiago Maia. No segundo, a assistência foi de Bruno Henrique.

“É muito importante conseguir essas duas vitórias, com a mudança de comissão técnica. Antes, estávamos vindo de duas derrotas. Agora, o Levir pode assumir a equipe vindo de duas vitórias. Vamos procurar ao máximo fazer tudo que ele pedir nos treinamentos”, afirmou David Braz ao Sportv.

Com a carreira como atleta profissional encerrada recentemente, o ex-meia Elano foi o escolhido para treinar o time de forma interina após a saída de Dorival Júnior. Antes de ganhar do Atlético-PR na Arena da Baixada, o Santos venceu o Botafogo, no Estádio do Pacaembu.

“O Elano já conhecia o grupo, porque jogou conosco no ano passado. Então, ficou muito mais fácil. Ele já sabia como os jogadores se comportam dentro de campo e procurou fazer o simples. Graças a Deus, conseguimos cumprir tudo que ele pediu e fomos coroados com essas duas vitórias”, afirmou David Braz.

Embalado pelas duas vitórias consecutivas, o Santos chega aos nove pontos ganhos e sobe para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na sétima rodada do torneio nacional, às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, o time alvinegro pega o Palmeiras, na Vila Belmiro.