Contra a Ponte, Santos busca quarta vitória seguida pela 1ª vez no ano

Quando foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, no início do mês, em Itaquera, o Santos parecia ter perdido o rumo na temporada, afinal, além de estar beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube ainda demitiu Dorival Júnior. Porém, tudo mudou em apenas duas semanas. Comandado pelo interino Elano e também por Levir Culpi, o Peixe engatou três vitórias seguidas (contra Botafogo, Atlético-PR e Palmeiras, respectivamente) e deu um salto na competição, chegando ao quinto lugar.

Neste sábado, o alvinegro terá uma oportunidade de subir ainda mais na tabela, quando encara a Ponte Preta, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Brasileirão. E além de encostar de vez nos líderes do torneio, o Alvinegro Praiano também pode alcançar uma marca inédita em 2017.

Afinal, o Santos ainda não conseguiu vencer quatro jogos seguidos na temporada. O clube até chegou perto em duas oportunidades, mas sempre emperrou na hora de engatar a quarta. Em março, o Peixe venceu São Bento, Santo André e Novorizontino. Porém, acabou sendo derrotado pela Ponte Preta na sequência, no jogo de ida das quartas de final do Paulistão.

Recentemente, o alvinegro também bateu Paysandu (duas vezes) e Independiente Santa Fe, de forma seguida. Mas na hora de vencer o quarto jogo, a equipe acabou sucumbindo novamente e foi derrotada pelo Fluminense, na estreia do Brasileiro.

E além da sequência inédita em 2017, o Peixe ainda coloca em xeque uma invencibilidade histórica dentro do Pacaembu. Isso porque o clube vem de 20 jogos seguidos só com vitórias no estádio. A última derrota do Santos na ‘segunda casa’ foi em abril de 2014, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Ituano.

“Espero que isso possa continuar, que essa nossa sorte no Pacaembu siga, pois vamos jogar muitas vezes lá ainda neste ano”, explicou o zagueiro David Braz.