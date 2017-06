Com volta de Lucas Lima, Levir relaciona 23 para clássico na Vila

Lucas Lima de volta ao Santos. Completamente recuperado de uma estiramento muscular na coxa direita, sofrido na partida contra o Coritiba, no dia 20 de maio, o meia foi a principal novidade na primeira lista de relacionados de Levir Culpi e estará em campo no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do retorno do camisa 10, o Peixe segue sem poder contar com Zeca e Ricardo Oliveira. O centroavante ainda não se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e não apareceu entre os 23 relacionados. Zeca, por sua vez, está fazendo trabalho preventivo no CT Rei Pelé para tratar de fortes dores na panturrilha esquerda.

Victor Ferraz e Bruno Henrique, que não treinaram no gramado nesta terça-feira, foram convocados para o clássico. O lateral-direito está recuperado de uma gripe e só não treinou por precaução, pois estava chovendo durante a atividade.

Já o atacante foi poupado do treino por causa de um cansaço muscular, mas também não será problema contra o Verdão. Por fim, o zagueiro Cleber Reis foi vetado pelo DM santista por apresentar edema na panturrilha esquerda.

Sendo assim, o Peixe deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno (Copete), Bruno Henrique e Kayke.

Veja abaixo a lista dos 23 atletas relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Volante: Alison, Renato, Leandro Donizete e Thiago Maia

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Vecchio e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández