Com volta de Lucas Lima, Levir relaciona 22 para pegar o Sport

O Santos terá dois reforços importantes para encarar o Sport, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Lima e Thiago Maia, que não encararam o Vitória, na última quarta, retornaram ao time e apareceram na lista de 22 relacionados pelo técnico Levir Culpi.

Especulado no Barcelona, o camisa 10 do Peixe sofreu com uma forte gripe no meio da semana e nem viajou para Salvador. Já o volante retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, Levir não terá David Braz. O defensor levou o terceiro amarelo no Barradão e fica fora diante do Sport. Por conta disso, Fabián Noguera será o substituto, já que Cleber, com edema na panturrilha direita, e Yuri, com dores no quadril, seguem fora.

Já Zeca e Ricardo Oliveira desfalcam o Peixe mais uma vez. O atacante já está recuperado de contusão no joelho esquerdo, mas foi vítima de uma forte gripe e nem treinou nesta sexta-feira. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, continua fazendo trabalhos de prevenção após sentir dores na panturrilha esquerda.

Por fim, o técnico santista contará com o retorno de Caju. Recuperado de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo ficará como opção no banco de reservas pela primeira vez desde fevereiro.

Veja abaixo a lista dos 22 relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes, Victor Ferraz e Caju

Volantes: Thiago Maia, Leandro Donizete, Alison e Renato

Meias: Lucas Lima, Jean Mota, Léo Cittadini, Rafael Longuine e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández