Com dupla de zaga garantida, Santos deve inscrever quatro na Liberta

Mesmo ainda se ambientando ao Santos, o técnico Levir Culpi precisará fazer uma escolha complicada no próximo mês. Com a autorização da Conmebol para seis trocas na Libertadores, o comandante precisa definir quais mudanças irá fazer na lista de inscritos até o dia 10 de agosto, data limite para as alterações, que podem ser feitas até 48 horas antes do jogo de volta das oitavas de final da competição, contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro.

Fora da primeira fase por conta de lesões, os zagueiros Gustavo Henrique e Luiz Felipe estão em fase final de recuperação e são nomes certos na continuidade da Liberta. Os dois, inclusive, já devem estar à disposição de Levir Culpi para o duelo de volta diante do Furacão, no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

O lateral-esquerdo Caju também está praticamente garantindo na lista. Após grave lesão muscular no início do ano, o jovem de 21 anos já voltou a ser relacionado para os jogos do Campeonato Brasileiro.

Além deles, nomes Alison, Vecchio e Serginho também aparecem como possíveis ‘selecionáveis’. Porém, eles ainda serão avaliados pela comissão técnico, que também vem estudando os atletas que podem sair da lista.

Yan, Matheus Oliveira, Fabián Noguera e Rodrigão podem ser sacados. Matheus Ribeiro, que está na mira do Goiás, só deve sair da lista se acertar sua transferência nos próximos dias.