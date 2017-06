Clássico termina com discussão entre Cuca e Elano na Vila Belmiro

Não foram apenas as reclamações do atacante Róger Guedes que agitaram o final do clássico entre Palmeiras e Santos, nesta quarta-feira. Após o apito final, Cuca e o auxiliar Elano, além de outros membros da comissão técnica do Peixe, discutiram na beira do gramado.

Em meio a entrevero, Kayke, David Braz e outros atletas da equipe alvinegra intervieram e retiraram o comandante do Verdão, que deixou o campo bastante irritado. Em entrevista após a partida, o atacante do peixe preferiu não falar exatamente o motivo do mal-entendido.

“O Cuca ficou um pouco nervoso com a nossa comissão, mas a gente amenizou. Futebol tem que brigar dentro de campo, mas fora tem que acabar em paz, como acabou aqui”, declarou Kayke.

O treinador alviverde também foi questionado sobre o assunto, mas não quis entrar em detalhes. Visivelmente incomodado, preferiu não esclarecer a situação, porém, não negou o entrevero com o santista.

“O que faço dentro do campo, para mim, fica no campo. Não levo essas coisas para fora de campo. Eu sei o que aconteceu, e fica para mim”, disse Cuca após a partida na Vila.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Bahia, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Santos recebe a Ponte Preta no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.