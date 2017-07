Caju não empolga e lateral esquerda vira dúvida do Santos na Liberta

O técnico Levir Culpi ainda não sabe qual lateral-esquerdo levará ao gramado na ‘decisão’ do Santos contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no Paraná, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Sem o titular Zeca, que ainda se recupera de dores na panturrilha esquerda, o comandante estava sentindo a ausência de um lateral-esquerdo de origem no elenco. Por conta disso, ele estava improvisando o meia Jean Mota na posição.

Porém, Caju retornou ao time após quase seis meses afastado dos gramados por conta de uma grave lesão muscular na coxa esquerda. No empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi testado por Levir e começou como titular. A ideia do treinador era ver se o jovem de 21 anos suportaria os 90 minutos de jogo. Caso convencesse, ele provavelmente seria titular na próxima quarta. Mas o lateral-esquerdo foi mal.

Ainda sem ritmo, Caju errou seis passes (o pior do Peixe ao lado de Yuri) e falhou no lance que originou o pênalti para o Dragão, perdendo a bola para o atleticano Everaldo.

Por conta disso, a tendência é que o comandante volte a improvisar Jean Mota diante do Atlético-PR. Mesmo sendo meia de origem, ele tem aproveitado melhor as chances como lateral.

Vale lembrar que além de Mota, o Peixe já atuou com Matheus Ribeiro e até o atacante Jonathan Copete na posição.