Caju cita força da Ilha do Urubu, mas diz: “Podemos virar na Vila”

Diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a velocidade e os contra-ataques não conseguiram salvar o Santos nesta quarta-feira. Apático, o time comandado por Levir Culpi perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, na Ilha do Urubu, e ficou em situação complicada na Copa do Brasil.

Agora, para conseguir avançar às semifinais da competição, o Peixe precisará vencer o Rubro-Negro por 3 a 0 no confronto de volta, que acontece na Vila Belmiro, no próximo dia 26 de julho. Apesar da grande desvantagem, Caju mostra confiança e acredita na virada alvinegra.

“A gente sabia que ia ser difícil. O Flamengo aqui é muito forte, mas a gente pode sonhar em virar esse jogo. Do mesmo jeito que eles venceram aqui, a gente pode virar lá”, disse o jovem na saída do gramado.

O lateral-esquerdo, inclusive, voltou a atuar após quase seis meses afastado dos gramados por conta de uma grave lesão muscular na coxa esquerda. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Jean Mota, que vem sendo improvisado na posição.

Agora, os santistas esquecem a Copa do Brasil e miram suas forças no Campeonato Brasileiro, onde pegam o Atlético-GO no próximo sábado, às 19h, em Goiânia.