Bueno e Rodrigão influenciaram na investida do Santos em Nilmar: entenda

O Santos está muito próximo de anunciar Nilmar como novo reforço de 2017. Porém, a chegada do atacante só será possível por conta da saída de Vitor Bueno. Após o camisa 7 ter constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o Peixe correu para fazer exames médicos no ex-jogador de Corinthians e Internacional.

Inicialmente, o alvinegro não tinha a intenção de trazer Nilmar. O atleta, inclusive, já havia sido oferecido em maio, mas os santistas alegaram que seus salários eram muito altos e recusaram o negócio. Porém, o atacante diminuiu a pedida nos últimos dias e aceitou um contrato próximo teto salarial (R$ 200 mil), válido até o final de 2018.

Apesar de ser meia de origem, Vitor Bueno conquistou seu espaço como titular do alvinegro na última temporada atuando pela lateral do ataque, posição de Nilmar. Com a lesão, o santista fica no mínimo sete meses parado e só retorna aos gramados em 2018.

Além do problema de Bueno, uma possível saída de Rodrigão também teve muita influencia na decisão da diretoria em buscar Nilmar. Sem espaço com Dorival Júnior, o atacante também não agradou Levir Culpi. Por conta disso, o Santos tem buscado um empréstimo do jogador no restante da temporada.

Completando 33 anos no próximo dia 14, Nilmar não disputa um jogo oficial há mais de um ano, quando defendeu o Al-Nasr no dia 17 de maio de 2016, em triunfo por 4 a 1 contra o Tractor Club.

No começo do ano, ele quase foi contratado pelo São Paulo. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.