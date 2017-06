Bruno Henrique ‘se despede’ de Lucas Lima, na mira do Barcelona

Desde o início da semana, diversos rumores sobre uma possível transferência de Lucas Lima ao Barcelona começaram a surgir. Alguns veículos de comunicação, como Fox Sports e Espn, até já cravaram a saída do camisa 10 do Santos para o time catalão em janeiro de 2018. Procurados pela Gazeta Esportiva, os representantes do atleta negaram o acerto.

Porém, após o triunfo do Peixe por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Bruno Henrique falou sobre o companheiro em tom de despedida e deu a entender que o meia não permanecerá no Alvinegro Praiano na próxima temporada.

“Nós estamos felizes e tristes ao mesmo tempo. A felicidade é por ele, pelo jogador que ele é. Um jogador da qualidade dele não tem nem o que discutir, atleta de Seleção, já ajudou muito o Santos. Vai ser super feliz no time que está indo. Nós vamos sentir falta dele aqui, mas vida que segue. Desejamos muita sorte para ele no Barcelona. Agora vamos continuar com a nossa pegada, pois não podemos parar”, disse Bruno Henrique na zona mista do Barradão.

O jornal “As”, da Espanha, até já fez uma análise do possível novo reforço do Barça, citando que Lucas Lima é agenciado pela empresa do pai de Neymar e chegaria ao clube catalão após indicação do jogador. O diário, inclusive, tratou o meia santista como o “ex-cunhado” do craque barcelonista.

Vale lembrar que Rafaella, irmã de Neymar, já se relacionou com Lucas Lima. Recentemente, porém, a jovem assumiu um namoro do Gabigol, ex-companheiro do camisa 10 no Peixe.

O contrato do meia com o Santos vence no dia 31 de dezembro. O presidente Modesto Roma Júnior já fez uma oferta de renovação. Porém, o meia ainda não se posicionou. A partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.