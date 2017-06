Após vitória em clássico, Lucas Lima ‘zoa’ palmeirense em rede social

Além do duelo dentro das quatro linhas, o clássico entre Santos e Palmeiras nos últimos anos também tem sido marcado por brincadeiras e provocações entre os rivais, principalmente quando se trata de Lucas Lima. E nesta quarta-feira, após a vitória santista por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, não foi diferente.

O camisa 10, que voltou a atuar após ficar cinco jogos fora por conta de um estiramento na coxa direita, rebateu a reclamação de um torcedor do Verdão no Twitter. Na publicação, o palmeirense desdenhou da atuação do meia e ainda citou supostos erros de arbitragem.

De forma bem-humorada, Lucas Lima replicou a mensagem do rival e tirou um sarro.

Com o triunfo diante do Palmeiras, o primeiro em clássicos no ano, o Peixe chegou aos 12 pontos e entrou no G6 da competição. Na próxima rodada, a equipe comandada por Levir Culpi recebe a Ponte Preta, no sábado, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.