Após demissão de Dorival, Marcelo Fernandes volta ao Santos

Marcelo Fernandes é o mais novo integrante da comissão técnica do Santos. Após a saída de Dorival Júnior, que o afastou do time em 2016, ele será o auxiliar do interino Elano e estará no banco de reservas contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria tem a intenção de manter Fernandes como auxiliar fixo do clube. Porém, sua situação só será definida completamente após a chegada de um novo treinador, que deve ser Levir Culpi.

Campeão Paulista como treinador em 2015, auxiliar foi afastado do Santos em setembro do ano passado após problema interno com Dorival Júnior. Mesmo longe do CT Rei Pelé, Fernandes seguiu como funcionário do Peixe e foi ‘emprestado’ para a Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Série A-3. Além disso, ele também aproveitou o período para fazer cursos na CBF.

Com a saída de Dorival, o auxiliar Lucas Silvestre (filho do ex-técnico), o preparador físico Celso Resende e o analista Leonardo Porto também deixaram o Peixe.