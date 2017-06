Ainda sem Oliveira e Zeca, Santos tem outros três desfalques em treino

Após o empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, no último sábado, no Pacaembu, o Santos já iniciou a preparação para o duelo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Zeca e Ricardo Oliveira, que seguem fora, o técnico Levir Culpi não contou com Victor Ferraz, Renato e Lucas Lima no treino desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O lateral-direito e o volante sentiram bastante o cansaço do embate com a Macaca e foram poupados da atividade. Já o camisa 10 está com uma forte gripe e também não veio ao gramado. Os três ficaram apenas fazendo trabalhos da academia.

Na primeira atividade depois da partida de sábado, Levir Culpi dividiu o elenco em dois ‘turnos’ divididos entre titulares e reservas. O comandante realizou dois treinos técnicos em campo reduzido. Inicialmente, Vanderlei, Braz, Veríssimo e Jean Mota treinaram. Depois, foi a vez de Kayke, Bruno Henrique e Copete aparecerem no gramado.

Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também ficou na academia. Leandro Donizete, provável substituto diante do Vitória, treinou normalmente.

Já Ricardo Oliveira e Zeca ainda não apareceram no campo, mas devem voltar a treinar com bola nos próximos dias e podem voltar contra o Sport, no próximo sábado, na Vila. O centroavante sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, não teve lesão constatada, mas estava sentindo dores na panturrilha esquerda desde a derrota para o Cruzeiro, no último dia 28, e vem fazendo trabalhos de prevenção no CT.