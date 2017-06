Real Madrid chega ao penta mundial e é recordista de títulos no torneio

Entre os clubes de futebol, ninguém se sagrou mais vezes campeão do mundo na história do que o Real Madrid. Com o título deste domingo, na edição de 2016 do Mundial de Clubes da Fifa, os merengues chegaram ao penta no quesito, somando a vitorias conseguidas tanto no modelo atual, com participantes de todos os continentes, quando os da era da Copa Intercontinental.

É só a segunda vez que os merengues vencem no formato que passou a valer desde 2005, quando campeões continentais de todo o planeta tem o direito a participar. A primeira conquista veio em 2014, batendo o San Lorenzo na decisão. Os demais títulos vieram no modelo antigo, quando o campeão mundial era definido em apenas um jogo, disputado entre os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões do respectivo ano.

Os anos em que os madrilenhos conseguiram a chamada Copa Intercontinental foram em 1960, 1998 e 2002. No primeiro dos títulos, a vitória foi contra o Peñarol, do Uruguai. Nos dois mais recentes, contra respectivamente Vasco da Gama e o Olímpia, do Paraguai, os campeões sul-americanos da época.

O segundo time que mais venceu mundiais é o Milan, com quatro campeonatos. Um deles é no formato atual, na edição de 2007. Os outros três foram conquistados nos anos de 1969, 1989 e 1990. Dentre uma série de times que ganhou o mundo por três vezes está o grande rival do Real Madrid, o Barcelona, que detém o maior número de títulos contando apenas o formato mais novo: 2009, 2011 e 2015 foram os anos das glórias catalãs. O recordista brasileiro é o São Paulo, tri-mundial devido aos títulos em 1992, 1993 e 2005.

Lista dos maiores campeões mundiais:

Real Madrid (5 títulos)



Milan (4 títulos)



Peñarol, Boca Juniors, Barcelona, Bayern de Munique, Nacional-URU, São Paulo e Inter de Milão (3 títulos)

Independiente-ARG, Juventus, Manchester United, Ajax, Porto, Santos e Corinthians (2 títulos)