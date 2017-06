Thiago Santos comemora vaga, mas admite primeiro tempo ruim

Apesar da derrota por 2 a 1 diante do Internacional, o Palmeiras se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Autor do gol que garantiu a vaga em Porto Alegre, o volante Thiago Santos comemorou o feito alcançado na noite de quarta-feira, mas admitiu que a performance foi time no primeiro tempo foi abaixo do esperado.

Na etapa inicial, amplamente superior, o time colorado abriu o placar com D’Alessandro. Já no segundo tempo, por meio de Nico López, o Inter aumentou. Aos 34 minutos, em uma jogada aérea após cobrança de falta dentro da área, Thiago Santos marcou o gol da classificação.

“Não pode fazer o primeiro tempo que fizemos. Tem que jogar mais. A gente se classificou pelo segundo tempo, fizemos um bom segundo tempo. Mas precisamos melhorar. Não pode ficar esperando sair atrás no placar para depois correr atrás, ainda mais se tratando de um mata-mata”, afirmou Thiago Santos à TV Globo.

Eficiente na marcação, o volante marcou seu segundo gol com a camisa do Palmeiras no 69º jogo. A bola terminou nas redes do goleiro Danilo Fernandes em um lance confuso, mas Thiago Santos tratou de reivindicar a autoria tento que levou a equipe alviverde adiante na Copa do Brasil.

“Na hora que vi a bola entrando, saí comemorando”, sorriu o volante. “Eu estava na jogada ali. O lance foi muito rápido, mas acredito que toquei na bola. Briguei para cabecear e, graças a Deus, a bola acabou entrando, no lance que nos deu a classificação”, descreveu.

No momento em que Thiago Santos marcou o gol decisivo, o Palmeiras, em busca da vaga, estava com Yerry Mina como centroavante, com Fabiano ao lado de Felipe Melo na defesa. Herói em Porto Alegre, o volante ainda tratou de elogiar o técnico Cuca.

“Às vezes, o treinador faz coisas que quem vê de fora não entende, mas ele sabe o que está fazendo. Acabou dando certo. Quando marcamos o gol, ele mandou voltar tudo ao normal, então temos que acreditar no que ele fala. Méritos para ele e para todos nós, que batalhamos dentro de campo até o final”, afirmou.