Suspensos, Mina, Tchê Tchê e Guerra estão fora contra o Grêmio

Às 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio do Pacaembu, o Palmeiras encara o Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Yerry Mina, o volante Tchê Tchê e o meia Alejandro Guerra, suspensos, são desfalques certos para o confronto.

Todos foram advertidos por indisciplina durante a vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta, alcançada neste domingo, no Moisés Lucarelli. Mina tomou amarelo por se estranhar com Lucca e Guerra, por retardar uma cobrança de escanteio. Já Tchê Tchê acabou expulso após confusão com Renato Cajá.

Na montagem do time para encarar o Grêmio, o técnico Cuca precisará levar em conta um compromisso anterior. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe alviverde enfrenta o Cruzeiro, no Estádio Palestra Itália.

Para a defesa, o treinador conta com Antônio Carlos, Juninho e Luan, além do experiente Edu Dracena, poupado diante da Ponte Preta. Após entrar nos duelos com Bahia e Atlético-GO, Luan foi escalado como titular pela primeira vez no Moisés Lucarelli e participou dos 90 minutos.

Entre os volantes, Arouca, Felipe Melo, Thiago Santos e Moisés ainda se recuperam de problemas físicos. Contra a Ponte Preta, Cuca promoveu a estreia do jovem Gabriel Furtado, de apenas 17 anos. Bruno Henrique já está regularizado e Jean, poupado em Campinas, também é capaz de entrar na posição.

Para a meia, as principais alternativas do técnico Cuca são Raphael Veiga e Hyoran, uma vez que Michel Bastos está no departamento médico. Improvisados, o atacante Dudu e o lateral esquerdo Zé Roberto são outras opções para o setor.

Derrotado pelo Corinthians na tarde deste domingo, o Grêmio soma 22 pontos ganhos e ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com 16 pontos, é o quarto lugar. O time alviverde ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que tem 15 pontos e enfrenta o Avaí às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Engenhão.