Sport vê “muita pretensão” do Palmeiras com interesse por Diego Souza

A vida de Diego Souza mudou completamente do ano passado para a atual temporada. Depois de uma curta passagem de três meses pelo Fluminense, onde não conseguiu brilhar, o jogador retornou ao Sport, clube pelo qual desempenhou seu melhor futebol nos últimos anos, e acabou chegando, posteriormente, na Seleção Brasileira do técnico Tite. Agora, uma das opções para substituir Gabriel Jesus no time canarinho pode estar de saída do Recife rumo ao Palestra Itália, conforme informação publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

“Cheguei de viagem ontem (domingo) à noite e não fiquei sabendo de propostas, mas é muita pretensão do Palmeiras, e o Sport não pretende negociá-lo”, disse o mandatário do Leão, Arnaldo Barros, em contato por telefone. “Eu não recebi, mas não quer dizer que o Sport não tenha recebido”, completou.

Embora o Palmeiras tenha interesse em trazer um grande nome para a equipe no segundo semestre – Richarlison do Fluminense era outra aposta que acabou não dando certo-, a alta cúpula do Sport já demonstra que o camisa 87 não deverá se despedir da Ilha do Retiro.

O Palmeiras vê a contratação de Diego Souza, que tem contrato com o Sport até o fim de 2018, como uma boa cartada para o restante da temporada, uma vez que se baseia também nos objetivos de carreira do jogador. Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, o principal nome do Sport almeja uma vaga entre os 23 convocados de Tite que irão à Rússia, e atuando no Palmeiras, inclusive jogando a Libertadores, pode ter ainda mais vitrine. Outra questão que pode ajudar o Palmeiras é o fato de ele atuar como ‘falso 9’ na Seleção, justamente onde a comissão do técnico Cuca planeja inseri-lo no time atual campeão brasileiro.

Ainda que Diego Souza tenha uma grande identificação com a torcida do Sport, esteja adaptado a Recife e seja o grande líder do grupo comandado agora por Vanderlei Luxemburgo, é evidente que a parte financeira conta. Assim como fez com Richarlison, o Palmeiras deverá apresentar uma proposta bastante atraente ao jogador, e o diretor de futebol do Sport, Aluísio Maluf, reconhece que Diego só deixará o clube pernambucano se a oferta for realmente “avassaladora”.

“Não recebemos [proposta do Palmeiras]. Jogadores como Diego Souza e Rithely são procurados quase que diariamente, ainda mais depois que ele [Diego Souza] foi para a Seleção. Qualquer jogador, qualquer proposta a gente analisa. O Sport não tem jogador inegociável. Tem que ser uma proposta avassaladora, porque ele está adaptado aqui. É difícil tirar alguém daqui”, concluiu o dirigente rubro-negro.

Diego Souza já vestiu a camisa do Palmeiras entre 2008 e 2010, entretanto, saiu pela porta dos fundos do clube após reagir às reclamações da torcida alviverde durante uma partida ao ser substituído, fazendo um gesto obsceno em direção ao setor das cadeiras numeradas do antigo Palestra Itália. Após ser afastado pela diretoria acertou pouco tempo depois com o Atlético-MG.

*Colaborou Luiz Ricardo Fini