Regularizado, Bruno Henrique vê triunfo sobre Atlético-GO na arena

O Palmeiras contou com um torcedor ilustre no confronto com o Atlético-GO, disputado na noite desta quarta-feira. O volante Bruno Henrique, contratado recentemente, acompanhou o triunfo por 1 a 0 de seu novo clube no Estádio Palestra Itália.

Após passar pelo Palermo, Bruno Henrique assinou com o Palmeiras até 2020. O atleta foi submetido aos exames médicos de rotina no começo da semana e conheceu a estrutura da Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Durante o confronto com o Atlético-GO, o perfil oficial do Palmeiras no Twitter informou a presença do meio-campista de 27 anos no Palestra Itália. “Bruno Henrique veio torcer para o Verdão junto com a família Palmeiras!”, publicou o clube. “Família reunida. Avanti, Palestra!”, escreveu o atleta.

Atualmente, o técnico Cuca sofre uma carência na posição de volante, já que Arouca, Felipe Melo, Moisés e Thiago Santos estão em recuperação de problemas físicos. Diante do Atlético-GO, ele deslocou Jean para o meio de campo e escalou Mayke na lateral direita.

Cuca já disse que deseja contar com Bruno Henrique nos confrontos com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, previstos para os dias 5 de julho (Monumental) e 9 de agosto (Palestra Itália). Pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.