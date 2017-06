Prass fala em “cobrança maior” por revés e projeta voltar a vencer

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras está há quatro rodadas sem ganhar no torneio nacional. Experiente, o goleiro Fernando Prass sabe que a pressão sobre o elenco aumentará após a derrota contra o Coritiba e, na tentativa de retomar a paz, vê voltar a vencer como único remédio.

“O resultado ajuda a trabalhar com mais tranquilidade. Quando o resultado não vem, a cobrança chega maior e a gente tem que dar uma resposta o quanto antes, porque não há muito tempo para trabalhar. É jogo em cima de jogo e só os resultados positivos vão trazer a tranquilidade”, disse Prass à ESPN Brasil.

No lance que definiu o jogo, o zagueiro Márcio lançou Matheus Galdezani nas costas do volante Thiago Santos e do lateral direito Mayke. Fernando Prass saiu, mas deixou o canto esquerdo livre e o meio-campista adversário soube como explorá-lo.

“Foi uma bola metida nas costas da defesa. O Matheus Galdezani dominou e teve a felicidade de tocar por cima. Eu tentei fechar o ângulo para que ele não conseguisse chutar, mas ele pensou rápido e conseguiu tocar por cima”, disse Prass, lamentando o insucesso do time na etapa inicial, quando foi superior.

“Fizemos um bom primeiro tempo. O Coritiba chegou em bolas paradas e a gente teve uma boa movimentação ofensiva e defensiva. Só que não conseguimos marcar e isso dificultou o jogo. Com certeza, se tivesse feito o gol, seria outra história. Um gol muda tudo, como mudou a favor deles”, afirmou o goleiro.

Com apenas quatro pontos ganhos, o Palmeiras figura na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do torneio, o time alviverde tenta a recuperação diante do Fluminense, no Estádio Palestra Itália.

“A gente não tem que dizer muita coisa. Precisamos pontuar na tabela e voltar a vencer, porque o torcedor não quer explicações. Ele quer vitórias. Se for com boas atuações, melhor. Mas a primeira coisa para voltar a ter tranquilidade é vencer”, reiterou Prass.