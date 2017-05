Palmeiras treina bola parada antes de decisão contra o Internacional

Na manhã desta terça-feira, a equipe do Palmeiras fez seu último treino antes de viajar para Porto Alegre para enfrentar o Internacional pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Verdão contou com a presença do atacante Gabriel Jesus, que está de férias do Manchester City e visitou a equipe antes dos treinamentos. Os jogadores treinaram diversas cobranças de pênalti, com castigos para aqueles que errassem,

Após um primeiro trecho de treino fechado para a imprensa, os jogadores do Palmeiras realizaram um rachão em metade do campo. Depois do bate-bola, a equipe fez treino de bolas paradas, aperfeiçoando as cobranças de pênalti e de falta. A equipe embarca para Porto Alegre no começo da tarde desta terça.

Depois de falhar no clássico contra o Tricolor paulista, o goleiro Fernando Prass não participou do rachão, fazendo treino separado. O arqueiro, contudo, participou das cobranças de pênalti e fez boas defesas. Zé Roberto, Roger Guedes e Fabiano seguiram trabalhando as batidas de falta após o restante do elenco deixar o gramado.

Para o jogo contra o Internacional, o técnico Cuca volta a contar com o zagueiro Edu Dracena e o lateral Zé Roberto, poupados na derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Paulo. Ambos treinaram normalmente com o elenco alviverde.

Já o zagueiro colombiano Yerry Mina participou apenas da primeira parte do treino, trocando a grama do CT pela academia para cuidar da parte física. Quem não foi aos gramados para realizar reforço muscular na parte interna do clube foi Guerra, que deve jogar contra o Colorado.

Zagueiro contratado do Vasco, Luan mais uma vez treinou com bola na tarde desta terça-feira. Em campo separado dos companheiros, o jogador aprimorou seus reflexos e tempo de bola com os preparadores físicos.

Como venceu o primeiro jogo, no Allianz Parque, por 1 a 0, o Palmeiras pode empatar ou até perder por um gol de diferença caso balance as redes fora de casa. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

*Especial para a Gazeta Esportiva