Palmeiras recontrata Alberto Valentim para ser auxiliar de Cuca

Alberto Valentim está de volta ao Palmeiras. Auxiliar permanente do clube nos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016, o profissional foi reincorporado à comissão técnica alviverde, segundo nota divulgada neste sábado pelo site oficial do Verdão.

Valentim retoma o cargo que ocupou de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 após ter experimentado a carreira de técnico no Red Bull Brasil. À frente do time de Campinas, ele fez campanha apenas razoável no Campeonato Paulista, terminando na terceira posição do Grupo B, além de não ter levado a equipe à decisão do Troféu do Interior. No total, foram quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.

De acordo com o Palmeiras, Cláudio Prates, que havia sido contratado no começo do ano justamente para o lugar de Alberto Valentim, seguirá na comissão técnica, mas se dedicará a atividades voltadas mais a análises e relatórios.

Como interino do Verdão, Valentim contabiliza 11 partidas, com seis triunfos, um empate e quatro reveses. Além de Cuca, ele foi assistente de Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira.