Palmeiras marca no Beira-Rio, elimina Inter e está nas quartas

O Palmeiras se classificou às quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O time alviverde saiu e desvantagem e sofreu, mas achou seu gol em Porto Alegre e perdeu por 2 a 1, resultado suficiente para garantir uma vaga na próxima fase do torneio nacional.

Dirigido pelo interino Odair Hellmann, o Internacional foi amplamente superior no começo do jogo e aproveitou para abrir o placar com o veterano D’Alessandro no primeiro tempo. Na etapa complementar, Nico López aumentou, mas Thiago Santos marcou o gol da classificação palmeirense.

Os confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil serão definidos por sorteio. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) de domingo, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, no Palestra Itália. Pela Série B, às 19 horas de sábado, o Internacional pega o Juventude, no Beira-Rio.

O Jogo – O Inter desperdiçou a primeira grande chance do jogo com Nico López, mas abriu o placar na segunda. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, após bola perdida pelo Palmeiras no meio de campo, Edenílson conduziu e lançou D’Alessandro, que definiu com tranquilidade diante de Fernando Prass.

Dominado nos primeiros minutos, o Palmeiras esboçou uma reação. Depois de receber de Dudu, Roger Guedes mandou paras redes, mas a arbitragem assinalou impedimento duvidoso. Pouco depois, após um chute de Willian, a bola tocou no braço de Léo Ortiz dentro da área. O árbitro Ricardo Marques, de frente para o lance, mandou seguir.

Uma das principais esperanças palmeirenses, Dudu sentiu em um lance sozinho no campo de defesa – aparentemente, sofreu problema muscular. Sem o camisa 7, o técnico Cuca resolveu promover a entrada de Keno e a braçadeira de capitão ficou com o experiente Zé Roberto.

Após seguidos erros no primeiro tempo, o zagueiro Edu Dracena, já advertido com o cartão amarelo, foi substituído no intervalo por Thiago Santos e Felipe Melo acabou recuado para o miolo da defesa. O interino Odair Hellmann, por sua vez, trocou Marcelo Cirino por Eduardo Sasha.

O Internacional ampliou sua vantagem aos 10 minutos da etapa complementar. Em uma jogada pela direita do campo de ataque, D’Alessandro acionou William nas costas de Zé Roberto. O lateral cruzou rasteiro e o uruguaio Nico López completou para o fundo das redes.

Após acertar a bola na trave do Inter com Willian, o Palmeiras marcou o gol da classificação aos 34 minutos do segundo tempo, quando Mina já atuava como centroavante. Em cobrança de falta, Jean mandou na área, Thiago Santos desviou e Danilo Fernandes não conseguiu defender. Expulso por consultar o celular no banco, o auxiliar Cuquinha perdeu o fim do jogo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31 de maio de 2017, domingo

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeira (MG)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago e Pablo Almeida da Costa (ambos de MG)

Cartões amarelos: Léo Ortiz e Danielo Silva (INT); Edu Dracena, Felipe Melo, Borja, Fernando Prass e Erik (PAL)

Gols:

INTERNACIONAL: D’Alessandro, aos oito minutos do 1º Tempo, e Nico López, aos 10 minutos do segundo tempo

PALMEIRAS: Thiago Santos, aos 34 minutos do 2º Tempo

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William (Danilo Silva), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez (Brenner), Edenilson e D’Alessandro; Marcelo Cirino (Eduardo Sasha) e Nico López

Técnico: Odair Hellmann (interino)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Yerry Mina, Edu Dracena (Thiago Santos) e Zé Roberto; Felipe Melo e Tchê Tchê; Roger Guedes (Borja), Jean e Dudu (Keno); Willian

Técnico: Cuca