Palmeiras lança livro oficial do enea com homenagem à Chapecoense

O Palmeiras lançou o livro oficial do eneacampeonato brasileiro na noite desta terça-feira. Escrito pelos jornalistas Mauro Beting e Bruno Elias, “Meu nome é Enea – O maior campeão do Brasil” reúne histórias de torcedores vividas ao longo da temporada, aborda todos os jogos do torneio nacional e tem uma homenagem à Chapecoense.

A obra, editada pela Onze Cultural e pela Zinnerama, está à venda por R$ 89,90. As histórias são contadas sob a ótica de Enea, um torcedor que nasceu durante o confronto entre Palmeiras e Fortaleza pela decisão da Taça Brasil 1960, primeiro título nacional do clube alviverde.

“É uma obra que tem o ponto de vista do torcedor, mas a gente também analisa técnica e taticamente, conta histórias de bastidores e traz declarações exclusivas. Dentro do possível, fazemos um panorama do grande craque do Palmeiras, que foi o torcedor”, explicou Beting durante a noite de autógrafos de seu 16º livro.

A obra contém um capítulo especial em homenagem à Chapecoense. Adversário do Palmeiras no jogo que garantiu o título brasileiro, a equipe catarinense teve sua delegação vitimada por um acidente aéreo dois dias depois da partida disputada no Palestra Itália.

“A história da Chapecoense, evidentemente, é a mais emocionante. É aquela história que a gente não queria em nenhum momento poder escrever”, observou Mauro Beting, que perdeu alguns colegas de profissão na tragédia colombiana.

No entanto, “Meu nome é Enea”, uma brincadeira com o bordão do falecido político Enéas Carneiro, é dominado por histórias com finais felizes, como o próprio título sugere. O livro narra a primeira visita ao estádio Palestra Itália de um morador de rua, ocorrida na estreia do Brasileiro 2016, entre outros episódios.

Com prefácio de Paulo Nobre, ex-presidente do clube, o livro oficial ainda relembra os nove títulos do maior campeão do futebol nacional: Taça Brasil (1960 e 1967), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994 e 2016).

“Basta olhar a história e ver o que foi registrando ao longo dos anos”, disse o jovem jornalista Bruno Elias aos que tentam desvalorizar o enea. “O Palmeiras terminou como campeão do século XX dentro do país campeão do século XX. Então, a condição hegemônica do clube é irrefutável”, apontou.