Palmeiras desembarca em Curitiba sem Jean, Guerra e Edu Dracena

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Na tarde desta terça, a delegação desembarcou na capital paranaense desfalcada de Jean, Guerra e Edu Dracena, de acordo com informação publicada pelo Globoesporte.com.

Poupado diante do Atlético-MG, o lateral Jean segue fora e deve ser substituído por Mayke. O zagueiro Edu Dracena e o meia Guerra, utilizados durante os 90 minutos contra os mineiros, também descansam. Juninho é o favorito para a defesa, enquanto Raphael Veiga, Michel Bastos e Hyoran são as principais alternativas no meio.

O técnico Cuca ainda tem mais três desfalques para encarar o Coritiba. Em recuperação de problema muscular, o atacante Dudu será substituído por Keno. Para completar, o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja foram convocados para defender a seleção colombiana.

Diante da série de ausências, Cuca resolveu relacionar o recém-chegado zagueiro Luan, apresentado na última segunda-feira. Para a defesa, ele conta ainda com Antônio Carlos. O jovem meia Vitinho, de apenas 19 anos de idade, também viajou para Curitiba.

Uma provável escalação do Palmeiras para o confronto com o Coritiba tem Fernando Prass; Mayke, Juninho, Antônio Carlos e Zé Roberto (Egídio); Thiago Santos e Tchê Tchê; Roger Guedes, Raphael Veiga e Keno; Willian. Há três rodadas sem vencer, o time dirigido por Cuca busca a reabilitação no torneio nacional.