Mulher de Valdivia sugere volta ao Palmeiras ou ao Colo-Colo

Sem clube desde a passagem pelo Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos, o meia Jorge Valdivia está em busca de trabalho. Nesta quarta-feira, Dany Aranguiz, esposa do jogador chileno, sugeriu publicamente dois destinos para seu marido por meio de uma postagem no Instagram.

“Meus dois times. Os dois estão no meu coração. Momentos felizes, momentos lindos. Agradecida por tudo e meu sonho é ver você com essas camisetas outra vez!”, escreveu Aranguiz, em espanhol e português, com fotos de Valdivia com os uniformes de Palmeiras e Colo-Colo.

Mis 2 equipos los dos están en mi ❤️momentos felices momentos lindos agradecida de todo y mi sueño es verte en esas camisetas otra vez !!!! Meus 2 equipes os 2 no meu coração momentos felices momentos lindos gratidão e meu sono e ver vc em esas camisas novamente Uma publicação compartilhada por 🥀Dany (@danyaranguizfuentes) em Jun 7, 2017 às 8:18 PDT

Com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, Valdivia conquistou os títulos do Campeonato Paulista 2008 e da Copa do Brasil 2012 – na edição de 2015 da Copa do Brasil, participou de apenas um jogo da campanha. Em 241 partidas pelo clube, anotou 41 gols.

Na última segunda-feira, Valdivia publicou a mensagem “Só ligar que eu vou” em suas redes sociais, recado que repercutiu entre os torcedores palmeirenses, divididos entre fãs e críticos do polêmico meia de 33 anos de idade. Atualmente, o chileno passa férias no Brasil.