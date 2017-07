Moisés treina no gramado e pode ser inscrito na Copa Libertadores

A lista de inscritos do Palmeiras na Copa Libertadores terá alterações para as oitavas de final. O meio-campista Moisés trabalhou no gramado da Academia de Futebol durante a manhã desta segunda-feira e pode ser incluído pelo clube na relação para o torneio continental.

Em 19 de fevereiro, Moisés sofreu lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o Linense, pelo Campeonato Paulista. O meio-campista de 29 anos de idade realizou cirurgia no local e atualmente passa por processo de transição física. Em 2017, ele disputou apenas dois jogos.

Nesta segunda-feira, ainda calçando tênis ao invés de chuteiras, Moisés realizou atividades físicas no gramado da Academia de Futebol e até alguns exercícios com bola. O zagueiro Thiago Martins, que sofreu lesão no joelho em março, trabalhou ao lado do meio-campista.

Até o segundo confronto das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras pode promover seis trocas na lista de inscritos. Nesta segunda-feira, o clube precisa oficializar os nomes que deseja aproveitar no primeiro jogo contra o Barcelona de Guaiaquil.

Se Moisés ainda é dúvida e pode ter que esperar até a partida de volta, o lateral direito Mayke, os zagueiros Luan e Juninho e o volante Bruno Henrique estão à disposição. As vagas de Vitor Hugo, Alecsandro e Rafael Marques, todos negociados, estão disponíveis. Os jovens Léo Passos, Vitão e Vitinho (em negociação com o Barcelona B) são outras opções para troca.

O confronto entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Monumental. A delegação alviverde viaja para o Equador nesta segunda-feira, em voo fretado. O jogo de volta será em 9 de agosto, no Palestra Itália.