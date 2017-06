Mattos fala em “sonho antigo” e esclarece contratação de lesionado

O diretor de futebol Alexandre Mattos foi o responsável por entregar a camisa 13 da Sociedade Esportiva Palmeiras ao zagueiro Luan na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Além de revelar que já havia tentado a contratação em 2016, o dirigente teve o cuidado de citar a situação clínica do jogador.

“O Luan é um sonho antigo. A primeira vez que tentamos contratá-lo foi entre a saída do Marcelo Oliveira e a chegada do Cuca. Naquele momento, o Vasco sinalizou valores que não eram possíveis, talvez esperando uma venda após as Olimpíadas. Agora, surgiu a oportunidade e não pensamos duas vezes”, explicou Mattos.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, Luan assinou com o Palmeiras até o final de março de 2022. Formado nas categorias de base do Vasco, o atleta teve papel fundamental para o desfecho da negociação com a equipe alviverde.

“No ano passado, o Vasco não quis e eu tinha prometido que não sairia com o clube na Série B. Cumpri meu papel e achei que era o momento. Hoje, graças a Deus, estou muito feliz aqui. O Palmeiras vem buscando jogadores de ponta e fico lisonjeado que tenha se interessado por mim”, afirmou Luan.

O zagueiro passou por uma cirurgia no pé direito quando ainda estava no Vasco e, pouco depois de chegar ao Palmeiras, realizou um novo procedimento com a finalidade de otimizar a própria recuperação. Durante a apresentação do atleta, já recuperado, Mattos citou a conduta.

“Quero esclarecer que, quando fomos buscar o jogador no Vasco, já sabíamos da lesão. Mas tínhamos um entendimento diferente e por isso optamos por fazer um novo ajuste cirúrgico. Sabíamos que não tinha nada de grave e recuperou rápido. É um jogador que já é uma realidade e temos confiança que vai honrar bastante essa camisa”, disse.

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Com apenas quatro pontos ganhos, o time alviverde figura na 12ª colocação e vem de uma sequência de três rodadas sem vencer.