Luan é enfim apresentado e se diz pronto para encarar concorrência

Anunciado pelo Palmeiras no começo de abril, Luan foi finalmente apresentado de forma oficial pelo clube alviverde durante a tarde desta segunda-feira. Depois de ganhar a camisa 13 das mãos do diretor de futebol Alexandre Mattos, o zagueiro se disse pronto para atuar e enfrentar uma concorrência acirrada.

Após a saída de Vitor Hugo, negociado com a Fiorentina, o técnico Cuca tem Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Yerry Mina e Thiago Martins (em recuperação de lesão), além de Luan, como alternativas para escalar a defesa, cenário que anima o ex-defensor do Vasco.

“Estou muito feliz, não via a hora de esse momento acontecer”, disse Luan, já vestido com a camisa do Palmeiras. “Sabia a concorrência que enfrentaria desde quando saí do Vasco e esse foi um dos motivos que me fizeram vir. Eu precisava disso”, completou o zagueiro.

Luan passou por uma cirurgia no pé direito quando ainda estava no Vasco e, pouco depois de chegar ao Palmeiras, realizou um novo procedimento com a finalidade de otimizar a própria recuperação. Ansioso, ele espera ficar à disposição do técnico Cuca o mais rápido possível.

“Creio que não vai demorar muito. Quem sabe, no final dessa semana ou no começo da próxima. Estou me sentindo bem. O que falta mesmo é ritmo de treino, já que ainda não fiz coletivos. Mas a vontade é maior do que qualquer circunstância que possa atrapalhar. Quando precisarem de mim, podem contar”, afirmou.

Ao longo de seu processo de recuperação, Luan contou com a estrutura do Centro de Excelência do Palmeiras, inaugurado recentemente. Com contrato até o fim de março de 2022, o zagueiro de 24 anos, campeão olímpico com a Seleção em 2016, agradeceu ao novo clube.

“Estou confiante e já venho fazendo de tudo. Se tiver alguma bola dividida para entrar de carrinho ou de sola, estou pronto. Vou ser sempre grato ao Palmeiras, porque é muito difícil um clube trazer um atleta lesionado e recuperá-lo. Espero retribuir em campo o que fizeram por mim”, afirmou.