Leila Pereira defende Alexandre Mattos: se ele sair, vou rever o investimento

Presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), patrocinadores do Palmeiras, Leila Pereira declarou seu voto de confiança sobre o diretor de futebol do clube paulista, Alexandre Mattos. Segundo ela, a parceria só atinge os valores investidos graças a confiança que possui no dirigente palestrino e vê como injusta as críticas internas que o profissional tem recebido pelo primeiro semestre abaixo do esperado.

“Uma injustiça monumental, me deixam extremamente chateada. Esse rapaz veio para o Palmeiras com dois títulos brasileiros na bagagem, pelo Cruzeiro. Entrou no Palmeiras e fomos vice-campeões do Paulista e campeões da Copa do Brasil, em 2015. No ano seguinte, campeões do Brasileiro. Poxa vida, como alguém pode duvidar da capacidade desse profissional? Ele está sendo criticado até por alguns conselheiros e acho falta de ética fazer isso para desestabilizar o ambiente”, afirmou em entrevista ao Esporte Interativo.

Leila ainda afirmou que caso o executivo deixe o Palmeiras, os investimentos realizados em contratações de novos reforços seriam revistos. “Confio tanto no Alexandre Mattos que, se ele sair, vou rever o investimento que faço no aporte para contratações”, declarou a mandatária.

Passadas as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o atual campeão do torneio soma apenas quatro pontos e vive um momento conturbado. Neste sábado, o clube tem a possibilidade de retomar as vitórias, após quatro partidas sem vencer, em duelo contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no estádio Palestra Itália.