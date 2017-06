Leão aconselha Prass e Sampaio vê Cuca em busca de time ideal

Em sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou superado pelo São Paulo na noite do último sábado, no Morumbi. Ídolo do clube alviverde, Emerson Leão aconselhou o goleiro Fernando Prass, enquanto César Sampaio, mais um ícone da agremiação, disse ver Cuca ainda em busca do time ideal.

No primeiro gol do São Paulo, sem ângulo após receber nas costas de Michel Bastos, Lucas Pratto tocou entre Fernando Prass e a trave. O time tricolor fechou o placar no Morumbi em um chute firme de Luiz Araújo que passou por baixo do goleiro palmeirense.

“O mais importante é não repetir esse tipo de falha. Se ele (Prass) observar, tem cometido algumas falhas, principalmente quando a bola vem rasteira e ele tira muito com os pés. Tem hora que você deve repensar como está seu estilo”, aconselhou Leão durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Em 618 jogos com a camisa do Palmeiras, Emerson Leão foi campeão paulista (1972, 1974 e 1976), brasileiro (1972 e 1973) e do Robertão (1969). Além de aconselhar Fernando Prass, atual dono da posição de titular do time alviverde, o ex-goleiro tratou de elogiá-lo.

“Acho que os veteranos são os melhores goleiros do Brasil, como são os casos dos goleiros do Santos, do Cruzeiro e do Palmeiras. Portanto, tenho tranquilidade para dizer: acho que ele (Prass) está precisando dar uma olhada no que tem feito. É curioso, estudioso, então vai saber o que estou falando”, sugeriu Leão.

Também participou do Mesa Redonda o ex-volante César Sampaio, campeão paulista (1993 e 1994), brasileiro (1993 e 1994), do Torneio Rio-São Paulo (1993 e 2000) e da Copa Libertadores (1999) pelo Palmeiras. Na visão do antigo meio-campista, Cuca ainda não encontrou a melhor escalação para o time.

“É claro que o Palmeiras tem um grande elenco, com muitos jogadores de reposição, mas, com as saídas do Moisés (lesionado) e do Gabriel Jesus, tanto o Eduardo Baptista quanto o Cuca não acharam o 11 ideal. Contra o Vasco, o Palmeiras correu riscos e, nos jogos em casa pela Libertadores, sofreu”, apontou Sampaio.