Guerra tem inflamação no quadril e vira dúvida para jogo da Libertadores

Substituído no intervalo da partida contra o Cruzeiro desta quarta-feira, o meio campista venezuelano Alejandro Guerra teve uma inflamação no tendão do quadril e virou dúvida para a primeira partida das oitavas de final da Libertadores na próxima quarta, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa.

A lesão foi confirmada durante a reapresentação da equipe palmeirense nesta quinta-feira. Como já estava suspenso para o jogo deste sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o jogador não atuará de qualquer jeito pelo torneio nacional. Guerra agora irá focar em seu tratamento para conseguir atuar no Equador.

Principal jogador do Palmeiras nos últimos jogos, Guerra será um desfalque importante para o Porco. No empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro, o venezuelano foi substituído pelo atacante Borja e o camisa 7 Dudu recuou para suprir o espaço deixado pelo armador.

Dudu acabou sendo protagonista do heroico empate, marcando dois dos três gols palmeirenses no Allianz Parque. O camisa 9 também teve muita efetividade, participando ativamente de dois gols e buscando os espaços na área do Cruzeiro.

No Pacaembu, o Palmeiras enfrenta o Grêmio neste sábado, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe não irá mandar o jogo em seu estádio pelo show da cantora Ariana Grande, que acontece na noite deste sábado.