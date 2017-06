Frustrado por derrota, Cuca defende Prass: “É o menos culpado”

Com sua torcida em peso no setor visitante do Estádio Couto Pereira, o Palmeiras acabou derrotado pelo Coritiba na noite desta quarta-feira. Frustrado pelo revés por 1 a 0 na capital paranaense, o técnico Cuca defendeu o goleiro Fernando Prass no lance do único gol da partida.

“Ficamos muito tristes. Vimos nossa torcida enchendo os três anéis (de arquibancadas) e não conseguimos dar alegria a ela. Estamos muito frustrados. Eu e todos os jogadores. Infelizmente, acontece”, disse Cuca, nascido em Curitiba e palmeirense desde a infância.

No lance que culminou com o gol, o zagueiro Márcio lançou Matheus Galdezani nas costas do volante Thiago Santos e do lateral direito Mayke. O goleiro Fernando Prass saiu, mas deixou o canto esquerdo livre e o meio-campista adversário soube como explorá-lo.

“Foi um lançamento longo. Em um bom posicionamento, a sobra ou quem está marcando tira. Nós ficamos em dúvida e tínhamos numericamente mais jogadores. Um deixou para o outro e ninguém foi. Acabamos tomando o gol. Acho que o menos culpado nesse gol foi o Fernando”, defendeu Cuca, para quem o lance praticamente definiu o jogo.

“Tivemos um erro grande de posicionamento entre a cabeça de área e a zaga. A partir dali, virou outra partida. Porque eles sabem se fechar muito bem e explorar o contra-ataque. Mas o time lutou até o final e foi brioso. Infelizmente, perdeu mais uma”, analisou Cuca.

Após ganhar do Vasco na primeira rodada, o Palmeiras decepcionou contra Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2) e Atlético-MG (0 x 0) antes de perder do Coritiba (0 x 1). No Couto Pereira, Cuca lamentou a incapacidade de marcar durante a etapa inicial, quando seu time foi superior.

“Faltou colocar a bola para dentro. Uma bola que entrasse, uma melhor escolha, uma definição de jogada, sairíamos daqui com a vitória. Lamento pelo grande primeiro tempo que fizemos. Se encaixa um gol e ganha por 1 a 0, tudo passa a ser bom. Como você perdeu, tudo passa a ser ruim”, disse o técnico.