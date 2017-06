Fluminense garante permanência, e Richarlison pede desculpas

O atacante Richarlison, procurado pelo Palmeiras, permanecerá no Fluminense, Neste domingo, um dia depois do confronto entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor divulgou nota para assegurar a continuidade do atleta, que usou a Internet para pedir desculpas publicamente.

“O Fluminense Football Club já comunicou ao Palmeiras que não há interesse em negociar o atacante Richarlison neste momento e que estão encerradas as negociações. Sendo assim, o atleta continua vestindo a camisa tricolor e volta a ficar à disposição do técnico Abel Braga”, diz a nota.

Diante da negociação com o Palmeiras, Richarlison se recusou a viajar a São Paulo para enfrentar o time alviverde, situação que irritou o técnico Abel Braga e o presidente Pedro Abad. Neste domingo, por meio de seu perfil em rede social, o atacante tratou de se retratar.

“Quem me conhece sabe que não faria esse tipo de coisas. Não sou mercenário. Não sou covarde. Desculpa, não queria magoar ninguém”, escreveu o atleta. Com a permanência garantida, Richarlison pode participar do confronto com o Grêmio, marcado para as 21 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Maracanã.

Insatisfeito, Pedro Abad já havia dito publicamente que as tratativas com o Palmeiras em torno da possível negociação de Richarlison estavam encerradas. Ainda assim, em sua entrevista após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, Cuca afirmou ainda acreditar na contratação do atleta, agora oficialmente descartada.

Desde o retorno do treinador, o Palmeiras negociou os experientes Alecsandro (Coritiba) e Rafael Marques (Cruzeiro). Na tentativa de formar o time que considera ideal para a temporada, Cuca deseja contar com um atleta capaz de atuar tanto no comando de ataque quando pelos lados do campo.