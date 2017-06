Feliz por vaga, técnico defende ‘Cucabol’, mas revela preocupação

O técnico Cuca ficou satisfeito com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, alcançada com uma derrota por 2 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio. O treinador palmeirense tratou de defender o ‘Cucabol’ nesta quarta-feira, mas reconheceu que seu time precisa melhorar.

“Fico feliz pelo resultado, mas com os pés no chão e, sinceramente, até preocupado, porque vamos ter muito trabalho para melhorar e temos que melhorar muito se quisermos alguma conquista nesse ano”, disse Cuca, que não gostou do primeiro tempo no Beira-Rio.

“O Inter dominou o jogo por 15 minutos e poderia ter feito mais de um gol. Na preleção, falamos em começar de uma forma agressiva, mas não começamos. O time iniciou apático, moroso e poderia ter colocado tudo a perder”, declarou o palmeirense.

Durante a entrevista, o técnico ficou insatisfeito ao ouvir uma questão sobre o ‘Cucabol’, termo criado para se referir pejorativamente ao estilo do time de 2016, que terminou como campeão brasileiro. Sem perder a calma, ele defendeu o próprio trabalho.

“Quando você está em uma batalha, tem que perfurar os blocos do adversário, não importa por onde. Precisa conseguir aquele território. Se for bonzinho, sai cheio de bala. Às vezes, você consegue em uma jogada ensaiada, em uma individual. Isso tudo é trabalho. Eu acho que isso é o Cucabol”, declarou.

Com o placar em 2 a 0 para o Internacional, Cuca resolveu colocar o zagueiro Yerry Mina como centroavante e recusou o volante Felipe Melo para o miolo da defesa ao lado do lateral direito Fabiano. Em uma jogada área após cobrança para a área, Thiago Santos marcou o gol da classificação.

“Eles ficaram com os 10 atrás. Não dava para entrar, não tinha como fazer gol tabelando, driblando, porque o Inter estava bem posicionado. Se você não encaixa uma bola, não faz o gol. Então, às vezes tem que usar o artificio da bola parada e uso com o maior prazer. Que ela venha sempre”, afirmou Cuca.