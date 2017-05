Dudu defende Prass e revela discurso motivador de Cuca

O Palmeiras treinou para enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil durante a tarde desta segunda-feira. Escolhido para conceder entrevista após a atividade, o capitão Dudu defendeu o goleiro Fernando Prass pelas falhas no recente clássico contra o São Paulo e revelou o teor do papo com o técnico Cuca antes da movimentação.

Na noite do último sábado, após a derrota por 2 a 0 diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o próprio Fernando Prass assumiu falhas em ambos os gols do rival. O versátil Jean também chamou a responsabilidade pelo pênalti desperdiçado no Morumbi.

“Acho que o Prass não tem que provar nada. Há uma semana, todo o mundo estava pedindo ele na Seleção. Não é porque ele falhou e o Jean errou que temos que colocar a culpa neles. Quando perde, é o Palmeiras todo. Estão tranquilos e confiamos nos dois para a sequência na nossa caminhada”, disse Dudu.

Antes do treinamento desta segunda-feira, o técnico Cuca dialogou reservadamente com o experiente Fernando Prass na beirada do gramado da Academia de Futebol. Em seguida, o comandante palmeirense juntou o grupo todo e conversou por alguns minutos.

De acordo com Dudu, o encontro não teve tom de bronca. “Foi uma conversa para a gente continuar firme. Perder sempre é ruim e perder um clássico contra outro time grande é complicado. Mas não podemos desanimar e temos que seguir em busca dos nossos objetivos”, explicou.

O zagueiro Yerry Mina e o meia Alejandro Guerra, poupados, não participaram do coletivo em campo reduzido promovido pelo técnico Cuca durante a tarde desta segunda-feira. Já os veteranos Edu Dracena e Zé Roberto, que descansaram contra o São Paulo, foram utilizados normalmente.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Como ganhou por 1 a 0 no Palestra Itália, o time defendido por Dudu avança às quartas com um empate em Porto Alegre.