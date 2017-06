Cuca se surpreende com esquema de Ceni e brinca: “Intuição forte!”

O Palmeiras se classificou às quartas de final da Copa do Brasil com uma derrota por 2 a 1 diante do Internacional. Após a partida disputada na noite da última quarta-feira, ainda no Estádio Beira-Rio, Cuca falou sobre a recente derrota contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e se disse surpreso com o esquema armado por Rogério Ceni.

Durante a semana, sem a presença da imprensa na Academia de Futebol, Cuca preparou uma formação com três zagueiros, recuando o volante Felipe Melo entre Yerry Mina e Juninho. Ceni também armou uma linha de três defensores, com Lucão, Maicon e Rodrigo Caio.

“Eu não espelhei o São Paulo. Treinei quinta e sexta-feira com o esquema de três zagueiros e uma linha de quatro na frente dos três”, disse Cuca, durante descontraída entrevista ao Sportv. “Aqueles prédios lá perto do (CT do) Palmeiras, não sei não… Porque quem espelhou meu esquema foi o São Paulo”, afirmou.

O sistema empregado por Rogério Ceni funcionou melhor do que a estratégia de Cuca e o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0, mantendo um jejum de 15 anos do time alviverde sem triunfos no Morumbi. Questionado se o técnico rival usou um espião, o treinador palestrino sorriu.

“Faz parte do jogo. Se botou (espião) ou não, faz parte do jogo. Ele (Ceni) disse que teve uma intuição. Mas que intuição forte! Parabéns, mereceram, ganharam. Não tem problema. Agora, vou colocar umas árvores lá “, declarou Cuca. Os centros de treinamento dos dois clubes são vizinhos na zona oeste da capital paulista.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras aguarda pelo sorteio que definirá seu próximo adversário. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Cuca enfrenta o Atlético-MG, no Palestra Itália.