Cuca diz que “ninguém é intocável” no Palmeiras e pede paciência

Em busca do time ideal no início desta segunda passagem pelo comando técnico do Palmeiras, Cuca avisou nesta sexta-feira que “ninguém é intocável” no elenco do atual campeão brasileiro.

A declaração acontece no momento de maior dificuldade do treinador desde que reassumiu o Verdão, no início de maio. A equipe vem de quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, contabilizando três derrotas, um empate, sem ao menos ter marcado sequer um gol neste período.

Questionado sobre o porquê da manutenção de alguns atletas em baixa, como Tchê Tchê e Fernando Prass, Cuca não quis entrar em maiores detalhes, mas mandou um recado a todos do elenco.

“Não tem ninguém intocável. Não saberia dizer por que o Tchê Tchê não saiu (do time). O Mayke teve uma dor na panturrilha e o Tchê Tchê fez a lateral, mas não quer dizer que ele seja intocável”, ressaltou Cuca, referindo-se à derrota por 1 a 0 para o Coritiba, na quarta-feira.

Desde que voltou ao Palmeiras, Cuca não teve uma semana completa para treinar a equipe e fazer os ajustes necessários. Ciente da impaciência da torcida, ele pede paciência até encontrar o time ideal.

“Um mês é pouco, né. Não defini o time ainda, porque existem diversos empecilhos que fazem você abrir mão de um time ideal. Os outros times que conseguiram estão na frente. Quando acharmos esse time ideal as coisas vão andar. Tem de ter paciência”, ponderou, antes de explicar como pretende melhorar o rendimento da equipe com pouco tempo para trabalhar.

“Jogamos contra o Coritiba na quarta à noite, na quinta fizemos o regenerativo, então não posso pôr os caras na sexta pra treinar forte e desgastarem pro jogo de amanhã. O melhor treino é a recuperação deles. A conversa é o principal treinamento que vamos ter”, concluiu.

Com quatro pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a modesta 16ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas um posto acima da zona de rebaixamento. Há quatro rodadas sem vencer, o atual campeão do torneio busca reagir neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, no Palestra Itália.