Cuca descarta Thiago Santos e pode usar Bruno Henrique contra a Ponte

O técnico Cuca não contou com Jean no treino desta sexta-feira, com o atleta ficando nas dependências internas da Academia de Futebol trabalhando a parte física. Porém, o comandante garantiu que o camisa 2 estará em campo contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília).

Com problemas no meio-campo, já que a maior parte dos volantes não tem condição de jogo, o treinador minimizou o problema do jogador e confirmou sua presença no Moisés Lucarelli. “O Jean tem alguma coisa, algum fragmento no joelho. Mas não é lesão, é um corpo estranho que incomoda. O Jean vai jogar e vai jogar bem”, enfatizou.

Por outro lado, Cuca confirmou também a ausência de Thiago Santos, também lesionado. Neste caso, segundo o técnico, é provável até que ele não participe da partida de quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na ida das quartas de final. “Thiago Santos não tem condição ainda, ainda tem muita dor, não sei nem se tem condição nem para quarta-feira”, explicou o treinador.

Sem poder contar com Felipe Melo, Moisés, Thiago Santos e Arouca, todos no departamento médico, a expectativa do técnico é de utilizar rapidamente o volante Bruno Henrique, recém-chegado do Palermo. O ex-corintiano está regularizado, treinou nesta sexta e pode ser relacionado para pegar a Ponte.

“Aproveitar o Bruno Henrique, quem sabe? Está no BID, regularizado, é uma possibilidade. Ainda tenho o treino de amanhã para resolver isso”, explicou. Outra opção é o jovem Gabriel, que participou bem de jogo-treino contra o São Caetano e pode ganhar chance.

Com 13 pontos no Nacional, o Palmeiras tem chances de entrar na zona de classificação à Libertadores, o chamado G6, em caso de triunfo. Porém, o duelo não é fácil e o Verdão terá que quebrar a invencibilidade, já que a Ponte soma quatro vitórias em quatro partidas no Moisés Lucarelli.

*Especial para a Gazeta Esportiva