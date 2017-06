Contra o Santos, Palmeiras busca primeiros pontos fora de casa

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos, no Estádio da Vila Belmiro. Diante do tradicional adversário, o time alviverde busca seus primeiros pontos na condição de visitante pelo torneio nacional.

Contra Vasco (4 x 0), Atlético-MG (0 x 0) e Fluminense (3 x 1), o Palmeiras marcou todos os seus sete pontos dentro do Estádio Palestra Itália, no qual está invicto desde julho do ano passado. Fora de casa, o time acabou derrotado por Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2) e Coritiba (0 x 1).

“Em casa, a condição do time já é boa. Em três clássicos, ganhamos de Vasco e Fluminense e empatamos com o Atlético-MG. Fora, é ruim, ainda que tenhamos poupado contra Chapecoense e São Paulo. Temos que melhorar”, reconheceu o técnico Cuca.

Depois de enfrentar o Santos, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Bahia às 16 horas de domingo, na Fonte Nova. “São dois jogos para quem sabe vencer fora de casa e encontrar a maneira exata de jogar”, afirmou o técnico Cuca, que teve bom desempenho como visitante na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro.

Diante do Santos, o Palmeiras novamente terá alguns desfalques. O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja foram convocados para o amistoso entre Colômbia e Camarões, a ser disputado na terça-feira, na Espanha. Portanto, não devem participar do jogo na Vila Belmiro.

Na recente vitória contra o Fluminense, Cuca foi obrigado a substituir o volante Felipe Melo e o atacante Keno. O capitão Dudu, que sofreu lesão muscular diante do Internacional, segue em recuperação. A presença do trio contra o Santos, portanto, precisa ser avaliada cuidadosamente.

Algoz do Fluminense na tarde do último sábado, o elenco palmeirense ganhou folga no domingo. A reapresentação está marcada para a tarde desta segunda, na Academia de Futebol, onde Cuca iniciará a montagem do time para o clássico da próxima rodada do Campeonato Brasileiro.