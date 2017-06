Com dois de Guerra, Palmeiras bate Ponte no Moisés e dorme no G4

O Palmeiras enfim venceu a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, algo que não ocorria desde 2013. Na tarde deste domingo, com gols do meia venezuelano Alejandro Guerra, o time alviverde ganhou por 2 a 1 e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Com 16 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, o Palmeiras sobe para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Grêmio (22) e Corinthians (26). O Botafogo (15) pega o Avaí às 20 horas de segunda-feira, no Engenhão. Já a Ponte Preta segue com os mesmos 14 pontos e cai para a 10ª posição do torneio.

Na 11ª rodada do Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio e a Ponte Preta, o Avaí. Às 21h45 de quarta-feira, no Palestra Itália, o time alviverde pega o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h15 de quinta, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, a equipe de Campinas encara o Sol de América, no Moisés Lucarelli.

O Jogo – Após um começo de muita disputa e pouco futebol, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Tchê Tchê pegou a sobra no meio de campo e lançou na medida para Guerra, em posição legal, tocar na saída do goleiro Aranha.

O time alviverde não soube como administrar a vantagem no Moisés Lucarelli e sofreu o empate aos 40 minutos. Lucca recebeu de Renato Cajá na entrada da área pela esquerda, carregou para dentro diante da marcação de Mayke e colocou com categoria no canto de Fernando Prass.

O Palmeiras retomou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo em uma boa trama no campo de ataque. Guerra tocou para o jovem Gabriel e correu no rumo da grande área. O volante tocou para Erik, que ajeitou para o venezuelano fuzilar o goleiro Aranha.

Com Gabriel desgastado, Cuca promoveu a entrada de Fabiano no intervalo e improvisou o lateral direito no meio de campo. Em uma grande chance desperdiçada pela Ponte Preta, Sheik passou por Mina pela esquerda e tocou para Léo Artur. Livre na cara de Prass, o substituto de Claudinho bateu para fora.

Em busca do empate diante de seus torcedores, a Ponte Preta se lançou ao ataque, mas não conseguiu criar boas chances para ameaçar o gol defendido por Fernando Prass. O técnico Cuca, vendo o time acuado, resolveu tirar Erik para promover a entrada de Dudu.

Em sua última alteração, Cuca tirou o desgastado Guerra e colocou Borja. Na tentativa de ganhar tempo, os palmeirenses valorizaram cada bola parada. Nos acréscimos, após uma discussão, Renato Cajá e Tchê Tchê também receberam o vermelho do árbitro Wagner Reway. O placar, no entanto, permaneceu inalterado.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 2 PALMEIRAS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 25 de junho de 2017, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-MT)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT)

Cartões amarelos: Fernando Bob, Rodrigo, Sheik, Lucca, Renato Cajá e Wendel (PON); Gabriel e Guerra (PAL)

Cartões vermelhos: Rodrigo e Renato Cajá (PON); Tchê Tchê

Gols:

PONTE PRETA: Lucca, aos 40 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Guerra, aos 38 e aos 45 minutos do 1º Tempo

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Fernando Bob e Elton (Felipe Saraiva); Renato Cajá, Claudinho (Léo Artur) e Lucca; Emerson

Técnico: Gilson Kleina

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho; Gabriel (Fabiano) e Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra (Borja) e Erik (Dudu); Willian

Técnico: Cuca