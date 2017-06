Após visita de Jesus, Cuca manifesta confiança em Willian e Borja

De férias, o atacante Gabriel Jesus tem frequentado a Academia de Futebol para manter a forma. Nesta sexta-feira, um dos dias em que recebeu a visita do astro do Manchester City, o técnico Cuca manifestou confiança no sucesso de Willian e Miguel Borja com a camisa do Palmeiras.

Autor de 12 gols, Gabriel Jesus brilhou na campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro 2016. A diretoria palmeirense, em busca de um sucessor para o jovem, contratou nesta temporada o experiente Willian e o renomado Miguel Borja.

“Ele é disciplinado. Mesmo de férias, está trabalhando”, disse Cuca sobre Gabriel Jesus. “Tenho muita esperança que o Borja e o Willian sejam protagonistas como ele foi. É uma comparação grande, mas creio muito neles. Têm um caminho a percorrer e precisamos de paciência”, completou.

Desde que perdeu os experientes Rafael Marques (Cruzeiro) e Alecsandro (Coritiba), Cuca tem pedido publicamente a contratação de um atacante, como fez após o jogo contra o Internacional. Nesta sexta-feira, no entanto, o técnico procurou valorizar suas atuais opções ofensivas.

“Vamos buscar uma solução dentro das nossas possibilidades, com o Borja e o Willian”, disse Cuca, reiterando a confiança na dupla. “Temos procurado os melhores jogadores para o encaixe que buscamos. Isso é questão de tempo”, acrescentou.

Artilheiro do time na temporada, Willian contabiliza nove gols em 28 partidas. Já Miguel Borja, contratado com status de estrela, tem seis gols em 18 jogos. Desde que chegou, Cuca tem procurando transmitir confiança ao colombiano, de quem exige mais movimentação e participação na recomposição.

“É um jogador que confio. Às vezes, o atleta demora para se adaptar com a cidade, o ambiente, a comida e o sistema de jogo, que são totalmente diferentes. Isso requer tempo e a gente tem que ter paciência. Eu vou ter paciência”, prometeu Cuca.